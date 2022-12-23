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16:21, 23 декабря 2022Бывший СССР

Появились подробности скорого визита Лукашенко в Россию

Лукашенко посетит центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке

Фото: Konstantin Zavrazhin / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Россию уже в субботу, 24 декабря. Такие подробности его скорой поездки появились в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе белорусского лидера.

Известно, что глава республики посетит центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке, где в настоящее время проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

Затем Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в ходе мероприятия будут подведены итоги работы организации за год, а также намечены планы по дальнейшему взаимодействию.

Неформальный саммит СНГ был анонсирован 20 декабря. В Москве надеются на получение от этой встречи новых импульсов для укрепления сотрудничества между странами.

Ранее в Минске состоялась встреча белорусского президента с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. В рамках переговоров в узком составе также участвовали главы министерств обороны России и Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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