Появились подробности скорого визита Лукашенко в Россию

Лукашенко посетит центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Россию уже в субботу, 24 декабря. Такие подробности его скорой поездки появились в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе белорусского лидера.

Известно, что глава республики посетит центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке, где в настоящее время проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

Затем Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в ходе мероприятия будут подведены итоги работы организации за год, а также намечены планы по дальнейшему взаимодействию.

Неформальный саммит СНГ был анонсирован 20 декабря. В Москве надеются на получение от этой встречи новых импульсов для укрепления сотрудничества между странами.

Ранее в Минске состоялась встреча белорусского президента с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудили региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. В рамках переговоров в узком составе также участвовали главы министерств обороны России и Белоруссии.