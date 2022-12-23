Стали известны размеры призовых для участников чемпионата мира-2022 по футболу

ФИФА выделила 440 миллионов долларов призовых для участников чемпионата мира-2022

Стали известны размеры призовых для участников чемпионата мира 2022 года в Катаре по футболу. Об этом сообщает NBC Sports.

По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) выделила для команд 440 миллионов долларов, что на 40 миллионов больше призового фонда турнира в России. Победитель ЧМ — сборная Аргентины — получит 42 миллиона. Занявшая второе место сборная Франция заработала 30 миллионов, расположившиеся на третьем месте хорваты — 27 миллионов, а ставшие четвертыми марокканцы — 25 миллионов.

Четвертьфиналисты турнира получат по 17 миллионов долларов, а сборные, дошедшие до 1/8 финала, — по 13 миллионов. Остальным участникам, принявшим участие только в групповом этапе ЧМ, положено по девять миллионов.

Чемпионат мира в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в финале обыгравшая французов в серии послематчевых пенальти. Хорваты заняли третье место, оказавшись сильнее Марокко — 2:1.