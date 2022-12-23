В России заявили о сверхприбыли США за счет Украины

Дипломат МИД РФ Дарчиев заявил о сверхприбыли ВПК США за счет конфликта на Украине

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев завил, что военно-промышленный комплекс США получает сверхприбыль от кризиса на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что "война до последнего украинца" — выгодная инвестиция в безопасность Америки», — заявил дипломат.

Дарчиев добавил, что в Вашингтоне не задумывались о последствиях погружения в «конфликт, в который США все более втягиваются, по сценарию недавнего афганского фиаско». «Так что рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты, независимо от партийной принадлежности, не приходится», — заключил он.

Ранее член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила своих коллег в поддержке нового транша для Киева. «Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских», — подчеркнула она и назвала конгрессменов предателями.

