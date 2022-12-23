Столтенберг предупредил о планах России заморозить конфликт на Украине

Генсек НАТО: Россия использует заморозку конфликта для нового наступления на Украину

Россия не собирается отступать и будет использовать временное затишье активных военных действий на Украине для нового наступления. Об этом в материале для Financial Times предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Украина предложила план мирного урегулирования, однако Россия не приняла такую инициативу. По его мнению, российский президент Владимир Путин не показывает желания заключить настоящий мир.

«Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление <...> Войну начал Путин. Он может покончить с этим сегодня, покинув Украину», — указал генсек Североатлантического альянса.

Помимо этого, цель Путина по противодействию НАТО не достигнута. Как указывает генсек военного блока, российские президент хотел отвести альянс от границ страны, однако взамен получил больше стран-соседей, которые выразили желание присоединиться к НАТО — помимо Украны, к этому стремятся Финляндия и Швеция. Столтенберг уверен, что поддержка Киева Западом обеспечит Украине победу «в качестве суверенного, независимого государства».

