Азиатской стране предрекли ущерб из-за ответа России на потолок цен на нефть

Аналитик Юшков: от ответных мер России на потолок цен на нефть пострадает Япония

От планируемых ответных мер России на потолок цен на нефть может пострадать Япония, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Поставки российской нефти

Ранее стало известно, что в ответ на потолок цен на нефть Россия намерена запретить поставки самой нефти и нефтепродуктов в страны и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения этого условия. Такие подробности раскрыл вице-премьер Александр Новак.

Мы запретим поставлять нефть в те страны, которые относятся к коалиции потолка цены Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Тут важно учитывать, что большинство этих стран со своей стороны уже вводили запрет на импорт российской нефти. США это сделали с 1 апреля, Евросоюз — с 5 декабря. Хотя это касается только перевозок нефти морским транспортом. По всей видимости, Россия тоже будет делать ответ на подобные запреты по отношению к нефти, перевозимой морским путем», — сказал Юшков.

По этой причине поставки по нефтепроводу «Дружба», скорее всего, сохранятся, добавил аналитик. «Если Германия и Польша захотят сохранить поставки по нефтепроводу в 2023 году, то Россия этому препятствовать не будет. Но в основном мы сохраняем трубопроводные поставки, потому что через них в итоге нефть идет в Сербию. Белграду некуда было бы деваться, если бы Россия остановила эти поставки», — отметил причину сохранения поставок по нефтепроводу специалист.

Юшков уверен, что России необходимо ввести жесткий ответ, который будет официально прописан. Потому что иначе все начинают считать, что Россия согласилась с потолком цены, добавил он.

Пострадавшая страна

Единственный, кто может пострадать из тех, кто присоединился к потолку цены, — это Япония Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Страны между собой договорились, что Япония продолжит покупать российскую нефть еще как минимум полгода из проекта "Сахалин-2" по любым ценам. Для нее сделали исключение. Но если мы введем запрет, то Японию он коснется», — сообщил эксперт.

При этом Юшков рассказал, что Россия сможет пристроить объемы нефти, поставляемые Японии, на китайском рынке. «"Сахалин-2" это вообще газовый проект, и объемы нефти там небольшие», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Россия неоднократно обещала принять ответные меры, но к настоящему времени они не сформулированы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обещал, что указ президента России Владимира Путина будет подписан до 18 декабря. Накануне, 22 декабря, сам глава государства сообщил, что указ будет готов 26 или 27 декабря.