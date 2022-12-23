Депортированный из России Некоглай посетил детдом в кофте с непристойной фразой

Депортированный из России блогер Некоглай посетил детдом в кофте с фразой Big Dick Club

Популярный блогер и стример Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев), которого депортировали из России за нарушение миграционного законодательства, посетил детский дом в кофте с непристойной надписью и подвергся критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились в его личном Telegram-канале, насчитывающем 610 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер поделился фотографиями, на которых он запечатлен в толстовке с фразой Big Dick Club («Сообщество больших членов») рядом с группой детей. По словам мужчины, он раздавал воспитанникам подарки в честь Нового года. «Посетил только что первый детский дом, который нуждался. Сейчас еду во второй», — заявил он.

Пользователи сети обругали Некоглая за посещение учреждения в одежде с неуместным принтом, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под публикацией. «Самый остроумный человек на планете! В детский дом в худи Биг Диг Клаб», «Поехал в детдом, где маленькие дети изучают английский, а ты такие кофты одеваешь, все ок?», «Жесть», «Идиот, приехал в детдом в БДК», — высказывались юзеры.

Блогера задержали в ноябре после того, как он опубликовал в сети пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты. Позже Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера, являющегося гражданином Молдавии. После задержания Лебедева Мельников и другие правозащитники посещали блогера в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово. 24 ноября стало известно, что Некоглай был выдворен из России.