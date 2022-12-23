Новак назвал ответные меры Москвы на потолок цен на российскую нефть

Новак: РФ запретит поставки нефти в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен

Россия в ответ на потолок цен намерена запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения, заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

Он анонсировал ответ Москвы на санкции. 20 декабря Новак сообщил, что Россия сможет отреагировать на введение потолка цен на газ в Европе, только изучив необходимую документацию, которой пока недостаточно.

Договоренностей по поводу потолка цен Евросоюз достиг вечером 19 декабря. Предполагается, что механизм будет действовать с 15 февраля. Конкретной отметкой называется 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу) — такой уровень должен сохраняться в течение трех дней. Одновременно должно выполняться условие спреда к цене сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках от 35 долларов.