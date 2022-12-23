В ГД отреагировали на призыв об отсрочке от мобилизации для священнослужителей

Депутат Заварзин: ГД изучит вопрос об отсрочке от мобилизации для священнослужителей

Госдума обязательно изучит вопрос об отсрочке от мобилизации для священнослужителей после соответствующего призыва Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Такая инициатива от них есть, но пока вопрос не стоит нигде по поводу отсрочки от призыва вот этих служащих (священнослужителей — прим. «Ленты.ру»). Есть указ президента [России Владимира Путина] по поводу мобилизованных, он работает. Там четко все расписано. Мне обещали более подробно доложить, я поставил задачу в генштаб — конкретно, что к чему и как», — отреагировал депутат на обращение Патриарха.

По его словам, если речь идет о частичной мобилизации, священнослужители могут выполнять «духовную роль среди тех же военнослужащих». Заварзин заверил, что вопрос будет предметно изучен.

Ранее Патриарх Кирилл попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей, объяснив это тем, что святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу. Он отметил, что в ходе частичной мобилизации РПЦ удалось договориться с Минобороны, но это не было закреплено законодательно.

21 декабря Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что от частичной мобилизации в России были освобождены более 830 тысяч человек. Эти россияне работали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.