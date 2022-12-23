Стало известно о пострадавших при взрыве автомобиля в центре Мелитополя

Рогов: в результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека

Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в Мелитополе Запорожской области. О пострадавших в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В экстренных службах ТАСС рассказали, что взрыв произошел возле павильона, выходящего на проспект Богдана Хмельницкого. Оттуда медики эвакуировали одного пострадавшего. По предварительным данным, погибших нет.

О взрыве в центре города стало известно в пятницу, 23 декабря. После полудня около входа в Парк Горького был взорван автомобиль Renault Duster.

7 декабря сообщалось, что в Мелитополе около подъезда заместителя главы города Николая Волыка сработало самодельное взрывное устройство. Бомбу привели в действие дистанционно. Мощность взрыва составила около 2500 граммов в тротиловом эквиваленте.