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17:41, 23 декабря 2022Силовые структуры

Двое силовиков пострадали в результате подрыва машины в Мелитополе

Во взорванной в Мелитополе машине сработало взрывное устройство, пострадали два силовика
Начало событий в новости Стало известно о пострадавших при взрыве автомобиля в центре Мелитополя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlos Barria / Reuters

В Мелитополе сработало взрывное устройство в автомобиле Renault Duster около входа в парк Горького. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур.

По его словам, пострадали двое гражданских лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Место взрыва оцеплено.

В результате взрыва машины двое сотрудников российских спецслужб получили тяжелые ранения, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Их госпитализировали.

О пострадавших ранее 23 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ЧП произошло 23 декабря возле павильона, выходящего на проспект Богдана Хмельницкого.

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Любовь Ширижик
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