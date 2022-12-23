В Петербурге пенсионерка попала в больницу после прогулки у бизнес-центра

В Петербурге 66-летняя пенсионерка попала в больницу после падения наледи с крыши БЦ

В Петербурге 66-летняя пенсионерка попала в больницу после прогулки у бизнес-центра (БЦ), расположенного на Васильевском острове. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

На голову россиянки с крыши упала глыба льда. В пресс-службе администрации района разъяснили, что здание, с которого упала наледь, частное — это БЦ «Сенатор». За его очистку несет ответственность владелец.

Представители БЦ пообещали связаться с потерпевшей пенсионеркой для урегулирования ситуации. Дополнительных сведений о состоянии пожилой женщины пока не поступало.

22 декабря стало известно о том, что 13-летний мальчик погиб из-за падения снега с крыши в подмосковном Красногорске. Все произошло на территории частного дома в деревне Захарково. Мальчик гулял с собакой. Когда его мать вышла на улицу, то обнаружила ребенка, лежащего под горой снега.

Позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого похожий инцидент произошел в Самаре. В марте россиянка проходила на улице Металлистов в Кировском районе города, в то время как на нее упала снежная наледь. Женщина погибла на месте, еще один человек пострадал.