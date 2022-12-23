Зеленскому предрекли «принятие реальности»

Сенатор Карасин: Зеленского рано или поздно заставят «принять реальность»

Западные политики рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского «принять реальность». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он пояснил, что здравомыслящие американские политики озабочены перспективой столкновения с Россией, и этот вопрос начинает доминировать в американской политической жизни. В Европе же, отметил законотворец, схожая озабоченность чувствуется особо, поскольку ЕС «находятся на переднем крае» и могут быть вовлечены в реальные боевые действия.

«Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров"», — сказал сенатор.

23 декабря Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году. Он не включил в данный список переговоры с Россией, вместо этого предложив усилить работу по введению санкций против РФ, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке российских активов.

22 декабря президент России Владимир Путин назвал странным отказ киевских властей от переговоров с Москвой. «Мы-то от этого никогда не отказывались», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что украинские власти сами запретили себе вести диалог с Россией, что выглядит довольно необычно.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом все еще не видит перспектив и подходящего момента для начала мирных переговоров по Украине. Он заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, несмотря на протесты Москвы.