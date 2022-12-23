Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:02, 23 декабря 2022Забота о себе

Жена Робби Уильямса рассказала о необычных ночах с ним

Жена Робби Уильямса призналась, что он может заснуть только с ноутбуком

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

48-летний певец Робби Уильямс может заснуть только с ноутбуком, призналась его жена, актриса Айда Филд. О ее необычных ночах с супругом рассказало издание Metro со ссылкой на Postcards from the Edge.

Филд откровенно призналась, что каждую ночь в постели их оказывается трое — она, муж и его ноутбук. Женщина даже пошутила, что и сексом им приходится заниматься в присутствии третьего лишнего.

Мой муж на самом деле спит с компьютером. Ноутбук убаюкивает его, как защитное одеяло. Это словно секс втроем. Я, Роб и наш MacBook. Были случаи, когда я во сне ударялась о компьютер, и муж сбрасывал его с постели

Айда Филд жена Робби Уильямса

Актриса сразу пояснила, что у Уильямса серьезные проблемы со сном. Однако он не принимает снотворное из-за того, что несколько лет назад поборол зависимость от сильнодействующих лекарств. В итоге он почти всегда засыпает только к утру. Ночи напролет певец слушает музыку, смотрит подкасты и интервью.

Материалы по теме:
Как живет Билл Гейтс? Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
Как живет Билл Гейтс?Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
30 октября 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022

Филд рассказала, что фанаты ее супруга уверены: каждый их вечер похож на тусовку. «Но это не так. Как есть — так и есть. Мы рассказываем все начистоту, не любим ложь», — добавила она.

Несколько лет назад актриса уже рассказывала, что их с Уильямсом сексуальная жизнь сошла на нет из-за четверых детей. «Совсем не обязательно одновременно ложиться спать, — откровенничала она. — Мы можем проводить время вместе, а потом разойтись по разным углам, чтобы выспаться».

Айда Филд и Робби Уильямс поженились в 2010 году после трехлетнего романа. У супругов четверо детей: 10-летняя Теодора, 8-летний Чарлтон, 4-летняя Колетт и 2-летний Бо. Двоих младших детей родили суррогатные матери.

Ранее комик из США рассказал, как сохранить идеальные отношения с подругой. Он признался, что он и его девушка спят в разных спальнях, и объяснил почему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Глава Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал популярное шоу на Первом канале
Крест принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей
Появились подробности скорого визита Лукашенко в Россию
Во ФСИН опровергли информацию о просьбе осужденных женщин отправиться на СВО
«Новая газета» выпустила номер впервые после приостановки деятельности
В США заявили о безвыходном положении Украины
Финляндия выделила Украине 5 миллионов евро на зеленый переход
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Рост цен в Японии побил 40-летний рекорд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.