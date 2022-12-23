Съемочная группа RT попала под обстрел в Донецке

Съемочная группа телеканала RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка. Об этом телеканал сообщил в своем Telegram-канале.

«Корреспондент Максим аль-Тури и коллеги не пострадали. Машину пришлось бросить, уходили пешком — около 5 километров. Сейчас они в безопасности», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что при обстреле были ранены несколько человек, которые находились рядом с журналистами.

В октябре сообщалось, что съемочная группа RT попала под обстрел в Кировском районе Донецка, куда журналисты приехали снимать последствия атаки украинской армии. Журналистов спасла бронированная машина, рассказал корреспондент телеканала.