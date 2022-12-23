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08:30, 24 декабря 2022Россия

Биолог из США оценила традицию новогоднего застолья россиян

Американский биолог Анча Баранова заявила об опасности новогоднего меню россиян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Представленная в новогоднем меню россиян еда может быть опасной для здоровья из-за своего разнообразия. Так традицию новогоднего застолья в разговоре с «Лентой.ру» оценила профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, около двадцати лет живущая в США.

По словам Барановой, главную опасность новогоднего застолья представляет не количество съеденного, а разноплановость блюд и калорийная нагрузка.

Начинается все с салатиков, они разные. С одной стороны стола оливье, с другой — селедка под шубой, чуть дальше — свекла с орешками подмигивает. Потом выносят основное блюдо, второе основное, третье основное: хозяек-то много. А в конце — десерт. Это все на самом деле представляет страшную какофонию для кишечника, он страдает

Анча Барановабиолог

Она отметила, что каждый тип пищи переваривается определенным видом бактерий, а если работу получают сразу все виды бактерий, у человека может развиться синдром раздраженного кишечника.

Баранова посоветовала россиянам принимать специальные ферменты перед обильными новогодними застольями. «Естественно, постоянно такое принимать нельзя, мы не должны лишать бактерии работы, иначе они навсегда разленятся. Но в качестве спасительной разовой акции — можно», — отметила она.

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При этом, по словам Барановой, недомогание после такого застолья может пройти быстро, если внутренние ресурсы человека, такие как микробиома кишечника, были в норме. Она напомнила, что на состоянии микробиомы сказывается прием антибиотиков и употребление в пищу некачественных продуктов.

Ранее главный внештатный специалист — гериатр Минздрава Ольга Ткачева назвала самые опасные для пожилых людей новогодние блюда — им лучше избегать жирных копченых колбас и салатов с большим количеством майонеза.

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Марк Леонов
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