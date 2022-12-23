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14:45, 23 декабря 2022Мир

Совфед обвинил США в использовании выборов в 2024 году для дестабилизации России

Совфед: США и их сателлиты воспользуются выборами в 2024 году для дестабилизации РФ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Соединенные Штаты и их сателлиты хотят использовать президентские выборы, которые пройдут в России в 2024 году, в качестве инструмента дестабилизации российской политической системы. Об этом сообщается в докладе комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета, опубликованном на сайте Совфеда.

Сенаторы заявили, что Вашингтон и союзные США страны будут с помощью выборов оказывать давление на российских избирателей «для дестабилизации всей политической системы государства» с целью достижения выгодных лишь Западу целей.

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«События последних лет неопровержимо свидетельствуют о том, что Вашингтон и его сателлиты упорно готовятся максимально использовать 2024 год для целей максимального давления на российских избирателей и избирательную систему РФ», — говорится в докладе.

Комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета по этой причине предлагает в 2023 году сформировать из числа своих членов и ее экспертов специальную рабочую группу.

8 апреля 2021 года Совфед предупредил о «новых гадостях» США в адрес России.

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Глеб Бажуткин
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