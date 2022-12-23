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07:01, 23 декабря 2022Мир

В ЕС обеспокоились влиянием антироссийских санкций на ситуацию с едой в Африке

Депутат ЕП Лопес Агилар заявил о возможности кризиса в Африке из-за санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Санкционная политика Европейского союза (ЕС) против России является причиной усугубления продовольственного кризиса в мире, заявил депутат Европарламента (ЕП) от партии S&D, экс-глава Минюста Испании Хуан Фернандо Лопес Агилар (Juan Fernando López Aguilar). В тексте обращения (есть в распоряжении «Ленты.ру») парламентарий предупредил Европейскую комиссию (ЕК) о том, что рестрикции в отношении судов под флагом России могут быть особенно болезненны для стран Африки.

«В соответствии с Регламентом Совета ЕС 2022/576 об ограничительных мерах, ни одно из судов под флагом России не может заходить в порты на территории ЕС. Соответствующие суда не только небезопасны и находятся во все более плохом состоянии, но и не могут ремонтироваться и принимать поставки в портах ЕС», — отметил парламентарий.

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Рассуждая о последствиях ограничительных мер в отношении российских судов, Агилар предупреждает, что такие санкции могут негативно сказаться на ситуации с продовольственным кризисом в Африке.

«Есть опасения, что если этот неизбежный сбой [поставок] в отношении рыбы и других продуктов питания, поставляемых этими судами, продолжится, то это может оказать неблагоприятное влияние на продовольственный кризис в Африке, заблокировав доступ к белковым продуктам, которые обеспечивают пелагический промысел», — добавил депутат ЕП.

В свете сложившейся ситуации Агилар поинтересовался у Европейской комиссии, какие шаги планируется сделать, чтобы «санкции против судов под российским флагом не усугубили продовольственный кризис в Африке».

Какие корректирующие и смягчающие меры намерена предпринять Комиссия для решения вызовов, связанных с этими ограничительными мерами в портах, таких как Лас-Пальмас, которые имеют стратегическое значение, когда речь идет о поставках продовольствия в Африку?

Хуан Фернандо Лопес Агилардепутат Европарламента

Ранее «Лента.ру» писала о совместном заявлении депутатов ЕП от Финляндии Маури Пеккаринена и Элси Катайнена, которые пожаловались на то, что санкции против России наносят существенный ущерб региональной экономике приграничных скандинавских территорий.

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Кирилл Садовский
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