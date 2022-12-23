Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:00, 23 декабря 2022Экономика

Немецкий энергогигант продаст электростанцию для получения госпомощи

Handelsblatt: немецкий концерн Uniper продаст электростанцию для получения госпомощи

Фото: Piero Nigro/ Globallookpress.com

Немецкий энергетический концерн Uniper продаст свою новую электростанцию Datteln 4 для получения государственной помощи, об этом сообщила газета Handelsblatt.

Прекращение импорта российского газа спровоцировало многомиллиардные убытки энергогиганта и привело его на грань банкротства. Еврокомиссия одобрила выделение средств из госбюджета Германии, но Uniper должен расстаться с частью своих предприятий до 2026 года.

В частности, концерн продаст электростанцию Datteln 4 в земле Северный Рейн-Вестфалия, прибыть может составить от 700 до 1 миллиарда евро. Работающая на каменном угле электростанция была открыта в 2020 году и стала последней с подобным типом работы. Она неоднократно вызывала протесты экоактивистов.

Кроме того, Uniper продаст электростанцию в городе Генью (Венгрия), а вместе с ней и все свои предприятия в Венгрии.

Ранее стало известно, что власти Германии завершили процесс национализации энергогиганта Uniper. Правительство стало владельцем 99 процентов акций, сообщили в совместном заявлении Министерство финансов и Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

С проблемами энергогигант Uniper столкнулся после снижения поставок со стороны российского «Газпрома». В начале ноября компания сообщила об убытках почти в 40 миллиардов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
В США усомнились в эффективности Patriot на Украине
Названы две основные категории приводящих к авариям зимой ошибок
Российский дипломат заявил о неудачных попытках США подорвать развитие России
Девушка купила огромную елку и придумала необычный способ повесить игрушки
Немецкий энергогигант продаст электростанцию для получения госпомощи
Жена Петросяна поделилась секретом своей высокой самооценки
Россиянка побывала в Турции и осудила поведение соотечественников в чужой стране
Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями
КНДР пригрозила ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.