Захарова высмеяла Блинкена за заявления об оружии из КНДР для ЧВК «Вагнер»

Захарова высмеяла Блинкена за заявления о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова китайской пословицей высмеяла госсекретаря США Энтони Блинкена за заявления о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер». Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

«Коротко и дипломатично: "Чудак толкует сон"», — прокомментировала Захарова слова Блинкена.

Ранее ООН прокомментировала сообщения о поставках оружия КНДР для ЧВК «Вагнер». Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что у него нет «какой-либо дальнейшей информации» на этот счет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что северокорейские власти поставляют оружие ЧВК «Вагнер». Позже власти Великобритании осудили Северную Корею, сообщает Reuters. Соответствующую информацию назвали свидетельством «отчаяния и изоляции России».