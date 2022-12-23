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12:24, 23 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский вернулся в Киев

Президент Украины Зеленский вернулся в Киев после визита в Вашингтон

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в Вашингтон. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства опубликовал видео из личного кабинета. На фоне слышно, как звонит телефон.

«Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня», — сказал Зеленский.

Президент Украины прибыл в США 21 декабря. В рамках визита в Вашингтон Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил перед Конгрессом.

В ходе встречи Байден пообещал украинскому лидеру наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.

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Алевтина Запольская
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