Президент Украины Зеленский вернулся в Киев после визита в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в Вашингтон. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава государства опубликовал видео из личного кабинета. На фоне слышно, как звонит телефон.

«Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня», — сказал Зеленский.

Президент Украины прибыл в США 21 декабря. В рамках визита в Вашингтон Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил перед Конгрессом.

В ходе встречи Байден пообещал украинскому лидеру наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.