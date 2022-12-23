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10:15, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

В США раскритиковали Зеленского за реакцию на пакет помощи Украине

ТАС: Зеленский вяло поблагодарил США за выделение Украине помощи в 45 миллиардов долларов

Фото: Shutterstock

Обозреватель Брэдли Девлин раскритиковал президента Украина Владимира Зеленского за реакцию на пакет помощи в 45 миллиардов долларов от США. Об этом он написал в колонке для издания The American Conservative (ТАС).

По мнению журналиста, украинский лидер слишком вяло поблагодарил США за выделение помощи в размере 45 миллиардов долларов и выдвинул новые требования.

«Зеленскому нужно помнить, что все его правительство станет неплатежеспособным без миллиардов долларов американских налогоплательщиков», — считает Девлин.

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Олег Давыдов
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