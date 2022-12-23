Жена Рогозина прокомментировала сообщения о контузии после обстрела в Донецке

Жена Рогозина Татьяна опровергла сообщения о тяжелой контузии после обстрела в ДНР

Жена бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина Татьяна опровергла информацию о том, что получила тяжелую контузию после обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, знакомый с Рогозиным, сообщил, что «ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале» и «все сложнее», а у жены экс-главы «Роскосмоса» — тяжелая контузия.

«У меня нет тяжелой контузии, слава Богу. У мужа ранение», — написала Рогозина, опровергая эту инфрмацию.

ВСУ обстреляли Донецк в среду вечером, 21 декабря. Тогда несколько снарядов попали в гостиницу «Шеш-Беш», где Рогозин проводил рабочую встречу. По его словам, в гостинице он и его коллеги жили в последние три месяца, за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле Донецка погибли два человека. Впоследствии раненого Рогозина перевезли в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Также стало известно, что экс-главу корпорации собираются перевозить в Москву, так как его еще не прооперировали. Помощник Рогозина назвал предстоящую операцию сложной.