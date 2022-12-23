Сын Рогозина опроверг ухудшение состояния здоровья отца

Сын Рогозина Алексей опроверг информацию об ухудшении состояния отца после ранения в ДНР

Сын бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина Алексей опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья своего отца после полученного им при обстреле в Донецке ранения. Об этом Рогозин-младший написал в Telegram-канале.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, знакомый с Рогозиным, сообщил, что «ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале» и «все сложнее», а у жены экс-главы «Роскосмоса» — тяжелая контузия.

«Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — написал он.

По его словам, в Telegram публикуется ложная и спекулятивная информация, которую нет смысла комментировать.

Рогозина ранили в среду, 21 декабря, когда он проводил рабочую встречу в узком кругу в гостинице «Шеш-Беш» в Донецке. По его словам, там он и его коллеги жили в последние три месяца, за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле гостиницы в Донецке, где находился Рогозин, погибли два человека. Впоследствии раненого Рогозина перевезли в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Также стало известно, что его собираются перевозить в Москву, так как Рогозина еще не прооперировали. Его помощник объяснил его перевозку в столицу сложностью предстоящей операции.