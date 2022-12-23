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00:38, 23 декабря 2022Россия

Жена Рогозина получила тяжелую контузию во время обстрела в Донецке

Экс-депутат Рады Царев сообщил о тяжелой контузии жены Рогозина после обстрела в Донецке
Татьяна Рогозина

Татьяна Рогозина. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Жена экс-главы «Роскосмоса», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозина Татьяна попала под обстрел в Донецке вместе с мужем и получила тяжелую контузию. Об этом сообщил в Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, знакомый с пострадавшими.

«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия», — рассказал он.

Ранее помощник экс-главы «Роскосмоса» рассказал, что Рогозина собираются транспортировать в Москву. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность, отметил он.

Рогозин в ходе обстрела гостиницы, где проживала группа военных советников, получил ранение в спину. Он уточнил, что выше правой лопатки вошел металлический осколок размером три на четыре миллиметра, предстоит операция.

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Марина Совина
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