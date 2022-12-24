Власти Брянской области оценили ущерб от украинских обстрелов в 100 миллионов рублей

Сумма ущерба, нанесенного Брянской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, превысила 100 миллионов рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что это та сумма, которую власти выплачивают жителям за утрату имущества или здоровья.

Всего за время обстрелов четыре человека погибли, 18 человек получили ранения. Повреждения получили 288 домовладений, построек, машин, семь домов были разрушены полностью, перечислил Богомаз.

20 декабря Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал районные энергетические сети (РЭС). По его словам, после атаки беспилотного летательного аппарата есть разрушения административного здания и автомобиля.