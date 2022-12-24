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15:39, 24 декабря 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины уничтожены на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России

В результате ударов российской авиации и огневого налета артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики, также уничтожены три бронемашины и четыре автомобиля, говорится в сообщении ведомства.

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Никита Савин
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