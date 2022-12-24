Минобороны заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины уничтожены на краснолиманском направлении

Более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России

В результате ударов российской авиации и огневого налета артиллерии по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики, также уничтожены три бронемашины и четыре автомобиля, говорится в сообщении ведомства.