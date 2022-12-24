ОСК: на 67-м году жизни умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В пресс-службе указали, что на родном предприятии Бузаков работал тридцать пять лет, начав карьеру с должности инженера, которую занял после окончания кораблестроительного института. Причина смерти гендиректора «Адмиралтейских верфей» не уточняется.

«Занимался любимым делом не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу Адмиралтейских верфей. Его не просто любили — его уважали за надежность, за верность слову, профессии и стране. За неравнодушие, за то, что всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался», — отметили в пресс-службе, добавив что «Адмиралтейские верфи» и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату.

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни скончался известный российский художник, график Виктор Умнов.