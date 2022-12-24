Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:47, 24 декабря 2022Россия

Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

ОСК: на 67-м году жизни умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В пресс-службе указали, что на родном предприятии Бузаков работал тридцать пять лет, начав карьеру с должности инженера, которую занял после окончания кораблестроительного института. Причина смерти гендиректора «Адмиралтейских верфей» не уточняется.

«Занимался любимым делом не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу Адмиралтейских верфей. Его не просто любили — его уважали за надежность, за верность слову, профессии и стране. За неравнодушие, за то, что всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался», — отметили в пресс-службе, добавив что «Адмиралтейские верфи» и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату.

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни скончался известный российский художник, график Виктор Умнов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии
Россияне назвали свои главные безрассудные поступки в уходящем году
Овечкина второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ
Россиянин пойдет под суд за изнасилование девушки
Умер гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
О возгорании в кемеровском приюте пожарным сообщили слишком поздно
Белгородский губернатор сообщил о ранении подростка
Сунак предложил бездомному попробовать заняться бизнесом
Врачи перечислили опасные последствия применения жаропонижающих препаратов
Французский политик назвал визит Зеленского в США предвестником третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.