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17:55, 24 декабря 2022Россия

В Москве загорелся автобус

В Москве на улице Новостроевская загорелся автобус

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На юге Москвы загорелся автобус, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Инцидент произошел на улице Новостроевская, д. 6, загорелся автобус коммерческого перевозчика. Уточняется, что на момент происшествия в салоне не было пассажиров. «Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — сказано в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются. Движение в районе затруднено, поэтому дептранс призвал горожан выбирать пути объезда.

Ранее в Хабаровском крае столкнулись рейсовый автобус с пассажирами внутри и грузовик. Пострадали девять человек, один из них был госпитализирован.

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Варвара Кошечкина
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