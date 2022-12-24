В Москве загорелся автобус

В Москве на улице Новостроевская загорелся автобус

На юге Москвы загорелся автобус, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Инцидент произошел на улице Новостроевская, д. 6, загорелся автобус коммерческого перевозчика. Уточняется, что на момент происшествия в салоне не было пассажиров. «Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — сказано в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются. Движение в районе затруднено, поэтому дептранс призвал горожан выбирать пути объезда.

Ранее в Хабаровском крае столкнулись рейсовый автобус с пассажирами внутри и грузовик. Пострадали девять человек, один из них был госпитализирован.