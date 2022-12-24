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17:59, 24 декабря 2022Россия

Жена Бута рассказала о заболевшем муже

Жена Бута Алла сообщила, что Виктор заболел гриппом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жена Виктора Бута Алла в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что они с супругом заболели гриппом.

«Сложности сегодня у нас, как у всех, — мы заболели гриппом. Уже пятый день болезни», — поделилась Алла Бут.

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Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Алена Шевченко
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