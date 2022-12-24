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18:39, 24 декабря 2022Наука и техника

В Израиле раскопали гробницу «повитухи Иисуса»

В Израиле раскопали 2000-летнюю гробницу Саломеи, которая считалась «повитухой Иисуса»

Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости

Специалисты Израильского управления древностей завершили раскопки гробницы Саломеи — 2000-летней пещеры в лесу Лахиш на юге Израиля. Об этом сообщается на сайте организации.

Пещера, расположенная примерно в 50 километрах от Иерусалима, была найдена 40 лет назад мародерами, ее раскопки начались в конце 1980-х. Усыпальница расположилась на большой территории площадью более 350 квадратных метров, включая двор, ведущий к ней. Отмечается, что в давние времена в гробнице хоронили представителей знатных еврейских семей. При раскопках были также обнаружены лавки, где, по словам археологов, продавались или сдавались в аренду глиняные светильники.

Как описывают исследователи, полы усыпальницы выложены мозаикой, а на ее каменных стенах высечены узоры и рисунки, свидетельствующие о том, что часовня была посвящена святой Саломее. Согласно апокрифам, она была повитухой из Вифлеема, присутствовавшей при рождении Иисуса. Ученые пришли к выводу, что местные жители считали пещеру местом захоронения женщины.

Ранее стало известно, что лицо Рамзеса II реконструировали спустя 3200 лет после смерти фараона.

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Дениза Мацаева
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