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04:52, 24 декабря 2022Россия

Депутат оценил полезность опыта киберспорта для Вооруженных сил России

Депутат Хамитов заявил, что опыт киберспортсменов может быть использован в ВС РФ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов оценил полезность киберспорта для Вооруженных сил России (ВС РФ). Его слова передает РИА Новости.

По мнению депутата, опыт киберспортсменов по использованию дронов может быть использован в ВС РФ. Он отметил, что в будущем использование беспилотников в ходе боевых задач будет расширяться. Поэтому комплексная подготовка таких специалистов крайне важна.

Хамитов рассказал, что депутаты обратились к министру обороны Сергею Шойгу и предложили обсудить накопленный членами рабочей группы опыт, а также определить применение этого опыта «для реализации целей Вооруженных сил России». По его словам, Минобороны оперативно откликнулось на предложение.

Ранее Амир Хамитов заявил, что в России планируется создание киберспортивных рот для альтернативной службы в армии. По его словам, в Госдуме намерены проработать меры государственной поддержки для киберспортсменов, в число которых входят льготы по ипотечным кредитам, отсрочка от армии, а также создание киберспортивных рот.

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Марина Совина
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