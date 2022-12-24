В США указали на отказ Японии от принципа военной сдержанности

Foreign Affairs: Япония отказывается от принципа военной сдержанности

Власти Японии отказываются от принципа военной сдержанности. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

Издание указало на тот факт, что в соответствии с новой стратегией национальной безопасности, Япония удвоит военные расходы. Уточняется, что в течение следующих пяти лет оборонный бюджет возрастет примерно на 315 миллиардов долларов. Кроме того, Токио задумывается над концепцией нанесения контрударов по вражеской территории.

Как отмечает журнал, такой курс является существенным отличием от предыдущей политики властей. Это также включало в себя запрет на ракеты большой дальности, десантно-высадочные средства и авианосцы.

«В военном отношении Токио традиционно ограничивал свою деятельность многосторонним миротворчеством и американо-японским альянсом, а расходы на оборону ограничивались одним процентом ВВП», — говорится в статье. При этом авторы материала подчеркивают, что в течении многих лет Япония «обладала демографическим, экономическим и технологическим потенциалом, чтобы стать великой державой».

Однако в последнее время Япония сталкивается с вызовами, отмечает журнал. В частности, Северная Корея увеличила темпы испытаний ракет. По мнению японских властей, существующей системы противоракетной обороны страны недостаточно. В связи с этим к концепции нанесения ответного удара.

Ранее сообщалось, что Япония рассматривает возможность утроить силы противоракетной обороны (ПРО) на своих юго-западных островах к концу 2031 года.