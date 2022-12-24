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06:04, 24 декабря 2022Бывший СССР

Ужесточение на Украине срока за дезертирство назвали проблемой для ВСУ

«Известия»: ужесточение на Украине срока за дезертирство может привести к обратной реакции

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Усиление на Украине ответственности за самовольное оставление места службы или дезертирство может привести к обратной реакции. Об этом «Известиям» рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Он пояснил, что при помощи ужесточения наказания украинское командование пытается стимулировать военных сражаться. «Не думаю, что ситуация улучшится, наоборот, морально-психологическое стояние бойцов ВСУ может деградировать еще больше», — указал эксперт.

В середине декабря Верховная рада Украины одобрила законопроект об усилении ответственности за ряд нарушений воинской дисциплины. Среди прочего, самовольное оставление места службы или поля боя будет караться тюремным сроком от пяти до десяти лет, а дезертирство — от пяти до 12 лет. При этом осужденные не смогут рассчитывать на условный срок и досрочное освобождение.

Ранее военнопленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества.

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Марина Совина
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