Россиян предупредили об опасности живой елки для домашних животных

Ветеринар Цыпленков посоветовал опрыскивать живую елку средством против клещей

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков посоветовал опрыскивать живую елку средством против клещей. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об опасности дерева для домашних питомцев.

Специалист сообщил, что в практике бывают случаи, когда в начале января хозяева обращаются в ветеринарные клиники, потому что у домашнего питомца вялость и температура. В процессе выясняется, что животный болен пироплазмозом. Это нонсенс, потому что зимой клещи спят, но такое встречается, добавил ветеринар.

«Живые елки, которые ставят к новогодней ночи дома, отогреваются, а с ними отогреваются клещи, зимующие на дереве. Такое происходит редко, но может быть. И мы всегда это имеем в виду, когда вдруг в начале января у питомца поднимается температура», — сообщил Цыпленков.

Поэтому, наверное, лучше ставить искусственную елку. Если очень хочется живую, то необходимо елку обработать специальным средством против клещей Евгений Цыпленков ветеринарный врач

Ранее президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа посоветовал увести домашних животных в тихое место в новогоднюю ночь, чтобы обезопасить их от звука и вспышек салютов.

