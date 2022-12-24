Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 24 декабря 2022Силовые структуры

В Херсонской области задержаны восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Херсонской области за месяц задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ

Фото: Shutterstock

В Херсонской области в течение месяца задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД по региону.

Уточняется, что задержанные подозреваются в содействии украинским военным в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.

«С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — было сказано в сообщении.

Ранее под Херсоном обнаружили четыре тайника ВСУ с оружием и боеприпасами. В двух заброшенных домах силовики нашли ручные и осколочные гранаты, зажигательные снаряды, тротиловые шашки и элементы для изготовления взрывного устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о поворотном моменте стратегии России на Украине
В России выявили 6986 новых заболевших COVID-19
В Херсонской области задержаны восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ
В ДНР сообщили об уничтожении танка и более 50 украинских военных
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в кемеровском приюте
В Молдавии призвали граждан продолжать экономить энергоресурсы
Пропавшая в октябре беременная женщина найдена мертвой под Волгоградом
Опубликовано видео задержания готовившего теракты бывшего боевика «Азова»
Мужчина серьезно пострадал от взрыва петарды в Подмосковье
Найден организатор сгоревшего в Кемерово приюта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.