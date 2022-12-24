В Херсонской области задержаны восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Херсонской области за месяц задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Херсонской области в течение месяца задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД по региону.

Уточняется, что задержанные подозреваются в содействии украинским военным в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.

«С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — было сказано в сообщении.

Ранее под Херсоном обнаружили четыре тайника ВСУ с оружием и боеприпасами. В двух заброшенных домах силовики нашли ручные и осколочные гранаты, зажигательные снаряды, тротиловые шашки и элементы для изготовления взрывного устройства.

