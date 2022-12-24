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12:36, 24 декабря 2022Россия

Кадыров проведет прямую линию

Глава Чечни Кадыров проведет прямую линию с жителями республики

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров проведет прямую линию, сообщает телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

«Вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года — ежегодная прямая линия Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова», — сказано в сообщении.

Жители республики и представители СМИ смогут задать вопрос Кадырову.

Ранее Кадыров заявил, что получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина. По словам главы республики, подобная награда является большой честью для него.

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Варвара Кошечкина
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