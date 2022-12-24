Врач назвала самую вредную кашу для пожилых людей

Диетолог Дюваль сообщила о вреде манной каши для пожилых людей

Врач-диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что самой вредной кашей для пожилых является манная. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист отметила, что в этой каше содержатся простые углеводы, которые существенно повышают уровень глюкозы. «Также она достаточно калорийна. Обычно манную кашу варят на молоке, добавляют сливочное масло. Все это может привести к набору веса», — добавила она.

Дюваль также сообщила, что манная каша готовится из глютеносодержащей крупы. По ее словам, часто у пожилых людей есть непереносимость этого белка. «Но многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма по этой части», — подчеркнула она.

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