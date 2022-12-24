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23:28, 24 декабря 2022Силовые структуры

Суд арестовал обманувшего сына Олега Табакова гендиректора российской компании

112: суд арестовал на 2 месяца обманувшего Табакова гендиректора «МосАвтоДилера» Коротких

Суд арестовал на два месяца гендиректора компании «МосАвтоДилер» Ярослава Коротких, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Российская компания предлагала услуги по продажей автомобилей с рынков США, Японии, Кореи и арабских стран. За понравившуюся машину нужно было внести полную стоимость, после чего ее обещали привезти, растаможить и передать клиенту. В итоге люди оставались без денег и автомобилей.

Среди десятков обманутых по всей России оказался и сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон. Он обращался в полицию с просьбой привлечь к ответственности Ярослава Коротких. По словам 62-летнего актера, мужчина обманул его на один миллион рублей.

Марина Совина
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