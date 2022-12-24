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11:47, 24 декабря 2022Бывший СССР

Имена претендентов на полет в космос из Белоруссии раскроют после Нового года

Начальник ЦПК Харламов: претенденты на полет в космос проходят медкомиссию

Фото: Shutterstokc

Имена двух претендентов на полет в космос из Белоруссии раскроют после Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) Максима Харламова.

Уточняется, что в настоящий момент кандидат на полет и его дублер проходят медкомиссию. По результатам осмотра будет оценена пригодность космонавтов к полету. «Медицинская комиссия соответствующие рекомендации выдаст 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками. Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов», — заявил Харламов.

Как подчеркивал председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, первым белорусским космонавтом «должна быть девушка».

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы направить белорусского космонавта на Международную космическую станцию. Он отметил, что полет на орбитальную станцию запланирован в 2023 году.

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Дениза Мацаева
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