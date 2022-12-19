Президент РФ Путин подтвердил планы направить белорусского космонавта на МКС

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в 2023 году планируется отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС). Его слова приводит ТАСС.

«В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», — сказал российский лидер.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва создадут в космосе совместную группировку спутников, в том числе и в военных целях.

Ранее 19 декабря Путин впервые за три года прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко. На переговорах затронулись темы российско-белорусской интеграции. Ее настоящее и будущее будут обсуждать не только президенты, но и члены кабминов, министры и главы ведомств двух стран.