Дочь Эдиты Пьехи ответила на слова «содержавшей СССР» Лаймы Вайкуле

Дочь Эдиты Пьехи назвала абсурдом слова Вайкуле, заявившей, что она «содержала СССР»

Дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая назвала абсурдом слова Лаймы Вайкуле о том, что она и ее коллега по сцене Алла Пугачева содержали всю страну. Своим мнением она поделилась с журналистами KP.RU.

«Никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд!» — заявила она, заверив, что ее мать никогда бы так не сказала.

Признав, что в СССР «львиная доля доходов» уходила государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт» и филармонию, Броневицкая указала, что эти организации обеспечивали артистов всем необходимым. Так, «Ленконцерт» закупал аппаратуру, в которой нуждалась Эдита и ее музыканты, а также оплачивал костюмы, проезд и проживание во время гастролей. Кроме того, артистка одна из первых бесплатно получила студийную аппаратуру. По словам Броневицкой, Пьеха владела автономной студией. «И за все платило государство. Многое чего было бесплатно: квартиры, образование, вся медицина... Сегодня этого нет», — заметила она.

Собеседница KP.RU добавила, что заявленный Вайкуле доход, составлявший 17 рублей за концерт, — копейки. «Насколько я помню, ставка была не 17, а 19 рублей. Но если в концерте два отделения, то и ставка удваивалась. Если это выездной концерт, гастроли, то еще раз удваивается. За мастерство з ещё... Были разные надбавки. Приведу такой пример: при ставке в 19 рублей Людмила Зыкина получала за один гастрольный концерт 300 рублей», — заключила она, отметив, что воспринимает слова Вайкуле о «содержании СССР» как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву.

Ранее Лайма Вайкуле возмутилась критикой россиян в адрес Примадонны и заявила, что она отдала жизнь сцене и народу. Артистка подчеркнула, что «содержала Советский Союз», выпуская диски и собирая стадионы, а Пугачева «содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

Эти слова привлекли внимание официального представителя МИД России Марии Захаровой. «Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — отметила она, реагируя на слова артистки.