Минобороны заявило о поражении пункта управления ВСУ в Запорожской области

Минобороны заявило о поражении пункта управления 65-й бригады ВСУ в Запорожской области

Российские войска поразили пункт управления 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лежино в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации ведомства, также был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области и 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92-х районах.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.