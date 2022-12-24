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13:48, 24 декабря 2022Россия

Командир батареи РСЗО «Град» рассказал о работе боевых машин из Тулы

Минобороны России: командир батареи РСЗО «Град» рассказал о работе боевых машин из Тулы

Фото: Shutterstock

Командир батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» рассказал о работе боевых машин из Тулы. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram.

По его словам, цели украинских военных подавляются огнем РСЗО. Реактивные снаряды поражают взводные опорные пункты и силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сосредоточения до их выхода на рубежи.

После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар, рассказал командир. Кроме того, для целеуказания и корректировки огня артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее Минобороны России показало видео работы истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции (СВО). На видео запечатлена работа летчиков, поражающих цели противника. В том числе показан процесс наводки ракет на цель.

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Сергей Истомин
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