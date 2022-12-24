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08:14, 24 декабря 2022Россия

Россияне перечислили свои самые опрометчивые поступки в уходящем году

Россияне посчитали своими главными безрассудствами случайные покупки и вступление в брак

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

Россияне посчитали своими самыми опрометчивыми поступками в уходящем году спонтанные покупки, оформление кредитов и бракосочетание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании SuperJob.

«Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 5 процентов россиян считают необдуманные покупки. Для 4 процентов наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4 процентов — влюбленность или вступление в брак», — свидетельствуют результаты опроса. Кроме того, еще 3 процента участников исследования заявили, что проявили безрассудство при смене места жительства.

Два процента опрошенных также указали, что они приняли внезапное решение сменить имидж, а еще два процента поделились, что в уходящем году отправились в незапланированное путешествие. Помимо этого, два процента респондентов отметили, что проявляли излишнюю доверчивость, а для одного процента главным опрометчивым поступком стал конфликт с начальством на работе.

Двадцать процентов рассказали о других своих безрассудных, по их мнению, поступках, в частности, они упомянули разводы, игру на бирже, купание в холодной реке и прыжок с парашютом. Уточняется, что женщины чаще мужчин воспринимали радикальную смену имиджа, путешествие и переезд как свое главное безрассудство. Мужчины же, в свою очередь, чаще укоряли себя в оформлении кредитов и легкомысленной женитьбе. В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек.

Ранее россияне назвали свои основные бытовые страхи. Так, 64 процента опрошенных граждан рассказали, что боятся порчи имущества в квартире.

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Варвара Кузьмина
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