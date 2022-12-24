Французский футболист погиб в перестрелке в 22 года

Воспитанник футбольного клуба «Марсель» Адель Сантана Менди погиб в перестрелке в 22 года

Футболист французского клуба «Обань» Адель Сантана Менди погиб в возрасте 22 лет. Об этом сообщает BFM Marseille.

Уточняется, что это произошло в пятницу, 23 декабря, в Марселе. Воспитанник местной команды был убит в ходе перестрелки. На месте преступления было обнаружено 27 гильз. Отмечается, что спортсмен скончался в больнице.

«Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье», — говорится в заявлении клуба «Обань». Менди выступал за команду с июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей.

Менди является воспитанником «Марселя», за который играл с 2016 по 2018 года. Также он выступал в клубах Англии и Андорры.