Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
5:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
4:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
20:32, 24 декабря 2022Спорт

Французский футболист погиб в перестрелке в 22 года

Воспитанник футбольного клуба «Марсель» Адель Сантана Менди погиб в перестрелке в 22 года

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Футболист французского клуба «Обань» Адель Сантана Менди погиб в возрасте 22 лет. Об этом сообщает BFM Marseille.

Уточняется, что это произошло в пятницу, 23 декабря, в Марселе. Воспитанник местной команды был убит в ходе перестрелки. На месте преступления было обнаружено 27 гильз. Отмечается, что спортсмен скончался в больнице.

«Все наши мысли и соболезнования обращены к его семье», — говорится в заявлении клуба «Обань». Менди выступал за команду с июля 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 11 матчей.

Менди является воспитанником «Марселя», за который играл с 2016 по 2018 года. Также он выступал в клубах Англии и Андорры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости
В МИД назвали задачу совместной группировки войск в Белоруссии
В России пообещали не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2023 году
Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. погиб в зоне СВО под Бахмутом
Россиянам дали рекомендации по подготовке к резкой смене климата
Французский футболист погиб в перестрелке в 22 года
В Кемерово после гибели 22 россиян предложили лицензировать дома престарелых
Россиянам назвали способы распознать дефицит витамина С по внешности
Россияне назвали свои главные безрассудные поступки в уходящем году
Овечкина второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ
Россиянин пойдет под суд за изнасилование девушки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.