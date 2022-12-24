В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

Компания Wintershall Dea заявила, что изучает указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прокомментировала указ президента России Владимира Путина, который устанавливает для «Газпрома» ограничения по закупке газа у совместных предприятий (СП) с европейскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению указ президента», — заявили в компании. Там добавили, что в настоящее время детально анализируют ситуацию.