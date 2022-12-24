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00:48, 24 декабря 2022Экономика

В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

Компания Wintershall Dea заявила, что изучает указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прокомментировала указ президента России Владимира Путина, который устанавливает для «Газпрома» ограничения по закупке газа у совместных предприятий (СП) с европейскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению указ президента», — заявили в компании. Там добавили, что в настоящее время детально анализируют ситуацию.

Марина Совина
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