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21:56, 24 декабря 2022Спорт

Слуцкому посоветовали попробовать себя в стендапе

Журналист Ламмерс посоветовал российскому тренеру Слуцкому попробовать себя в стендапе
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Carl Recine / Reuters

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком. Его слова приводит Sport24.

Ламмерс заявил, что не понимает, почему Слуцкий до сих пор не нашел себе новый клуб. «Может, Леониду и его другу Артему Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стендаперов», — посоветовал он. При этом журналист отметил, что Слуцкий остается востребованным специалистом в России.

15 ноября «Рубин», выступающий в Первой лиге, объявил об уходе Слуцкого. Уточнялось, что тренер покинул пост главного тренера клуба по собственному желанию и уже попрощался с командой. Причины, по которым специалист принял такое решение, не сообщались. Он работал в казанской команде с 2019 года.

В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России. Он помог команде отобраться на Евро-2016, однако в итоге сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

Дарья Коршунова
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