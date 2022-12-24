Слуцкому посоветовали попробовать себя в стендапе

Журналист Ламмерс посоветовал российскому тренеру Слуцкому попробовать себя в стендапе

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком. Его слова приводит Sport24.

Ламмерс заявил, что не понимает, почему Слуцкий до сих пор не нашел себе новый клуб. «Может, Леониду и его другу Артему Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стендаперов», — посоветовал он. При этом журналист отметил, что Слуцкий остается востребованным специалистом в России.

15 ноября «Рубин», выступающий в Первой лиге, объявил об уходе Слуцкого. Уточнялось, что тренер покинул пост главного тренера клуба по собственному желанию и уже попрощался с командой. Причины, по которым специалист принял такое решение, не сообщались. Он работал в казанской команде с 2019 года.

В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России. Он помог команде отобраться на Евро-2016, однако в итоге сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.