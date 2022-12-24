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15:16, 24 декабря 2022Россия

Охотничьи собаки сутки согревали россиянина на морозе и спасли ему жизнь

Охотничьи собаки спасли жителя Ростовской области, у которого случился инсульт

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Охотничьи собаки на протяжении суток согревали на морозе 72-летнего россиянина, у которого случился инсульт. О том, как животным удалось спасти жизнь своему хозяину, сообщили в департаменте Ростовской области по предупреждению и ликвидации ЧС.

По данным ведомства, житель хутора Терновой 1950 года рождения уехал на охоту в Сулинское лесничество утром 21 декабря. Когда мужчина перестал выходить на связь, обеспокоенные родственники обратились в службу спасения, после чего к поискам подключились спасатели и полицейские.

Пропавшего мужчину нашли 22 декабря в районе поселка Долотинка. Россиянин лежал на земле. По предварительным данным, у него случился инсульт. «Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом. Одна из собак была сильна поранена, возможно, ей пришлось сразиться с диким зверем, но хозяин был невредим», — отметили в пресс-службе ДПЧС, назвав произошедшее настоящим новогодним чудом.

В ведомстве также отметили, что животные не давали никому приблизиться к хозяину и отступили лишь после того, как на место прибыла его жена. После осмотра мужчину госпитализировали. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что соседская собака спасла застрявшего в машине на ночь пенсионера от смерти.

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Варвара Кошечкина
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