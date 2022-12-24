Соцфонд России заверил в сохранении сроков перечисления пенсий

Глава Соцфонда Чирков: новое ведомство сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат

Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат. Об этом РИА Новости заявил председатель фонда Сергей Чирков.

«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся», — заверил он. Чирков также указал, что слияние фондов направлено на повышение качества обслуживания, более быстрое и удобное оформление мер поддержки и будет «абсолютно бесшовным».

Указ о создании Социального фонда был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 июля. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов ранее утверждал, что объединение фондов и сопутствующие изменения в законодательстве пойдут на пользу гражданам. «Вырастут объемы соцподдержки и упростится бюрократия. Размер больничных начнет постепенно расти. Пособия по уходу за ребенком и пособия по беременности и родам до 2025 года вырастут в полтора раза», — прокомментировал депутат.