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18:05, 24 декабря 2022Интернет и СМИ

Пользователи Twitter из США ответили на шутку Зеленского о поставках ЗРК Patriot

Пользователи Twitter из США призвали прекратить помощь Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американские пользователи социальной сети Twitter отреагировали на шутку президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных поставках США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Свое мнение по этому поводу они написали под постом на странице телеканала CNN.

Неоднозначную реакцию американцев вызвали слова Зеленского во время пресс-конференции в Вашингтоне. Один из журналистов спросил его, что случится, когда Украина получит американские системы ПВО. На это Зеленский ответил, что «пошлет новый сигнал» президенту США Джо Байдену о помощи с просьбой увеличить поставки.

«Зеленский и Байден просто продолжают дразнить медведя. Какое бы теневое правительство не управляло этой страной, им нужно остановиться. Вы должны прекратить помогать слабым, бесполезным странам, пусть сами защищаются. Украина должна сдаться и смириться со своей судьбой», — призвал пользователь с ником ThunderStick 83.

«Он должен договариваться с Путиным, а не с американцами», — заявил fusion_allusion.

«Ваша поддержка этого парня приведет нас к ядерному холокосту. Не мы за это отвечаем, и как бы мне ни было жалко украинский народ, у нас нет права соваться в эти разборки», — поделился мнение пользователь jamieguffey.

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Владимир Зеленский провел встречу с Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря. В ходе нее президент США сообщил, что продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский лидер выступил перед Конгрессом. Эта поездка стала первым заграничным визитом для Зеленского с начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что американское издание The American Conservative сравнило поездку президента Украины Владимира Зеленского в США с путешествием царя Ирода в Рим. Обозреватель Деклан Лири напомнил, что Ирод отправился в Рим за титулом, когда позиции римлян и их союзников в Иудее пошатнулись.

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Никита Савин
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